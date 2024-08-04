Samsunspor, Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu
Samsunspor, hazırlık maçında Çaykur Rizespor'a 1-0 yenildi. Maçta galibiyeti getiren golü Minchev kaydetti.
Samsunspor, hazırlık maçında karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu.
Sezon hazırlıklarını Samsun'da sürdüren Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor ile Çaykur Rizespor hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Samsunspor Futbol Akademi Tesisleri'nde yapılan maçta Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golü 84. dakikada penaltıdan Minchev kaydetti.
Kırmızı-beyazlı takım, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.