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Samsunspor Bu Sezon Hızla İlerliyor

Samsunspor Bu Sezon Hızla İlerliyor
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Samsunspor, süper ligde geride kalan 16 haftada 29 puan toplayarak 3. sırada yer aldı. Geçen sezon 25 maçta aynı puanı toplayan takım, bu sezon kısıtlı imkanlara rağmen başarılı bir performans sergileyerek zirveye oynamaya devam ediyor.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 25 maç sonunda topladığı 29 puanı, bu sezon geride kalan 16 haftada oynadığı 15 müsabakada elde etmeyi başardı.

Samsunspor, 2 dönem kesinleşmiş transfer yasağı ve sezon başı kaybettiği 12 futbolcusuna rağmen başarılı performansını sürdürdü ve Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde ligin 16. haftasını 29 puanla 3. sırada tamamladı. Geçen sezon son haftalara kadar küme düşme mücadelesi veren kırmızı-beyazlıların kısıtlı imkanlar ile bu sezon zirveye oynaması da dikkat çekti.

11 yıl aranın ardından yükseldiği Süper Lig'de, 2023-2024 sezonunda 29 puanı 25 maç sonunda yakalayan Samsun temsilcisi, bu sezon ise 15 karşılaşmanın ardından 29 puana ulaştı. An itibarıyla 16 haftası geride kalan ligde 41 puanlı Galatasaray ve 35 puanlı Fenerbahçe'nin arkasından 3. sırada yer alan Samsunspor, 1 maçı fazla olan en yakın rakibi olan 26 puanlı Eyüpspor'un 3 puan önünde bulunuyor.

Ligde oynayacağı son 4 maçından sadece 5 Ocak'taki Trabzonspor karşılaşmasını sahasında oynayacak olan Samsunspor, söz konusu müsabakanın yanı sıra Sivasspor, Kayserispor ve Beşiktaş ile de deplasmanda karşılaşacak.

Kulüp yetkilileri, Samsunspor'daki ilk hedefin küme düşme potasında kalmayı sağlayacak 42 puan hedefine en kısa sürede ulaşmak olduğunu ifade ettiler. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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