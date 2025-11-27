Haberler

Samsunspor, Breidablik Karşısında Kadroda Değişiklikler Yaptı

Güncelleme:
UEFA Konferans Ligi'nin dördüncü haftasında Samsunspor, Breidablik'e konuk olurken, teknik direktör Thomas Reis iki zorunlu değişiklikle sahaya çıktı. Kırmızı-beyazlı takım, sakatlıklar nedeniyle 7 eksikle maça başladı. Samsunspor taraftarları, takımlarını yalnız bırakmadı ve maçta yoğun ilgi gösterdi.

UEFA Konferans Ligi'nin dördüncü haftasında İzlanda temsilcisi Breidablik'e konuk olan Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, son oynadıkları maça göre kadroda 2 zorunlu değişiklik yaptı.

Alman teknik adam, Süper Lig'de son oynadıkları Beşiktaş maçına göre UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın'ın yerine Yunus Emre Çift ile Mouandilmadji'ye Breidablik karşısında ilk 11'de şans verdi.

Samsunspor, Breidablik maçına Okan Kocuk, Zeki Yavru, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Yunus Emre Çift, Makoumbou, Emre Kılınç, Holse, Musaba, Mouandilmadji ile başladı.

Kırmızı-beyazlı takımın yedek kulübesinde ise Posiadala, Efe Berat Törüz, Mendes, Soner Aydoğdu, Tahsin Bülbül, Polat Yaldır, Franck Atoen, Soner Gönül görev bekledi.

Samsunspor'da 7 eksik

Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa, Lubomir Satka ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 45 gün hak mahrumiyeti cezası olan Celil Yüksel, Breidablik karşısında forma giyemedi.

UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın da kadroda bulunmadı.

Samsunspor taraftarından yoğun ilgi

Samsunsporlu taraftarlar, takımlarının Breidablik ile oynadığı maçta yalnız bırakmadı.

Taraftarlar, maçın oynandığı Lougardalsvöllur Stadı'ndaki kendilerine ayrılan tribünü büyük oranda doldurarak kırmızı-belazlı takıma destek verdi.

Öte yandan Breidablik'in taraftarları soğuk hava nedeniyle maça ilgi göstermedi. Ev sahibi takımın 100 kadar taraftarı maçı tribünden takip etti.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
