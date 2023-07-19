Samsunspor, Bolu'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde güç depoluyor. Kırmızı-beyazlı takımın genç oyuncusu Celil Yüksel, taktiksel olarak çok iyi seviyeye geldiklerini belirterek, "Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. O taktikte sadık kaldığımız sürece bence çok daha büyük başarılara imza atacağımızı düşünüyorum" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Gerede ilçesinde sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı takım günde çift antrenmanla güç depoluyor. Kamp yaptıkları otelin sahasında akşam antrenmanını gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma yaptı.

Rekabetin başarının en büyük anahtarı olduğunu ifade eden Celil, "Dediğim gibi tam performansını veriyorsun. Hiçbir zaman yarım oynayamıyorsun. Her zaman full olmak zorundasın. Bence bu bize başarıyı getirecek. Dediğim gibi çok iyi hazırlanıyoruz zaten taktiksel olarak çok iyi seviyeye geldik. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. O taktikte sadık kaldığımız sürece bence çok daha büyük başarılara imza atacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.