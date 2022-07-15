Samsunspor, Boldrin ve Yusuf Emre Gültekin ile sözleşme imzaladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunpor, orta saha oyuncuları Fernando Boldrin ve Yusuf Emre Gültekin ile sözleşme imzaladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen ve daha önce prensip anlaşmasına varılan 33 yaşındaki Boldrin ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Brezilyalı futbolcunun takımın Bolu'daki kampına katılacağı belirtildi.

Prensip anlaşmasına varılan 29 yaşındaki bir diğer orta saha oyuncusu Yusuf Emre Gültekin ile de 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.