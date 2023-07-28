Samsunspor, Bodrumspor'u 4-0 mağlup etti

Samsunspor, Düzce'de Bodrumspor ile yaptığı hazırlık maçını 4-0 kazandı. Barış Alıcı (2), Fofana ve Tanque'nin attığı gollerle Samsunspor galip geldi.

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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Samsunspor, Düzce'de Bodrumspor ile hazırlık maçı yaptı. İlk yarısı 0-0 tamamlanan karşılaşmayı, Samsunspor ikinci yarıda bulduğu gollerde 4-0 kazandı. Samsunspor'un gollerini Barış Alıcı (2), Fofana ve Tanque kaydetti.

Samsunspor sahaya Jakup Szumski, Rick Van Drogennen, Alim Öztürk, Zeki Yavru, Marc Bola, Nanu, Soner Aydoğdu, Ait Bennasser, Osman Çelik, Gaitan Laura ve Marius 11'i ile çıktı. İlk yarı ilk yarı golsüz tamamlanırken ikinci yarı Okan, Yunus, Satka, Yusuf, Bedirhan, Soner Gönül, Enes, Taylan, Muhammet Ali, Barış, Fofana ve Tanque oyuna dahil oldu.

Bodrumspor ise Diogo Sousa, Üzeyir Ergün, Muhammed Gönülaçar, Süleyman Özdamar, Eren Albayrak, Halil İbrahim Sevinç, Samet Yalçın, Gökdeniz Bayrakdar, Pedro Brazao, Aldair Balde ve Adem Metin Türk 11'i ile sahaya çıktı. İkinci yarı, Yusuf Bozkurt, Osman Kocaağa, Ondrej Celustka, Erkan Değişmez, Yekta Kurtuluş, Bilal Güven ve Omar Imeri oyuna dahil oldu.

59 ve 83. dakikalarda Barış Alıcı, 67. dakikada Moryke Fofana, 86. dakikada Douglas Tanque'nin attığı gollerle Samsunspor karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Hazırlık maçını Ankara Bölgesi'nden Giray Şaylan, Vedat Hoşnam, Ömer Sözcü ve Utku Doğan yönetti. - SAMSUN