Samsunspor Bodrumspor maçının ardından

0 mağlup oldu. Maçın ardından her 2 takımın teknik direktörleri Hüseyin Eroğlu ve İsmet Taşdemir, karşılaşmayı değerlendirdi.

Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, zor bir deplasmandan galibiyetle döndükleri için mutlu olduklarını ifade etti. Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise Süper Lig hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

Eroğlu: "Süper Lig için çalışmalara başlayacağız"

Son haftayı BAY geçecekleri için sezonu kapattıklarını ifade eden Hüseyin Eroğlu, "Ligin son maçını kazanmak istiyorduk. İstediğimizi yapamadık. 16 gün sonra maç oynadık. Konsantrasyon sağlamak kolay olmadı. Rakip daha istekli oynadı. Golü yedikten sonra reaksiyon gösteremedik. Çok zor bir lig oynadık. Hala ligde 2. belli değil. Kaybettiğimiz için mutsuzuz. Ligdeki son maçımızı oynadık. Önümüzdeki sezon Süper Lig'de oynayacağız. Süper Lig için çalışmaya başlayacağız. Şu anda anlaştığımız oyuncu yok. Plan yapıyoruz. Gelecek sezon planı için 2 aydır çalışıyoruz. Yabancı kuralı planlarımızı değiştirmedi. Yabancı oyuncu alacağız. Sözleşmem devam ediyor. Başkanla da görüşeceğiz. Güncel bir anlaşma daha yapacağız. Hazırladığımız raporları da hafta sonu verebiliriz. Yabancı kontenjanını doldurmak için ya transfer yapmak için transfer yapmayacağız, bizi yukarıya taşıyacak oyuncular transfer edeceğiz. 23 Haziran'da takımı toplayacağız. Kaç oyuncu bizle Süper Lig'de devam edecek şu anda belli değil. Önümüzdeki süreçte belli olacak. Samsunspor Süper Lig'de olduğu için gitmesini istemediğimiz oyuncunun gitmesi zor. Tüm futbolcularımız bu takımla Süper Lig'de oynamak istiyor. Tanque, Laura ve Yunus Emre gibi oyuncularıma talip olunması gayet normal" dedi.

Taşdemir: "Sezon başında zor günler geçireceğimizi düşünüyorlardı, play-off'a kaldık"

Galip geldikleri için mutlu olduklarını söyleyen Bodrumspor Teknik İsmet Taşdemir ise, "Çok zor bir maçtı. Şampiyonla kendi sahalarında oynadık. Puan almak istediler. İyi oynadık ve sonucu aldık. Sezon başından beri çok zor günler yaşayacağımız düşünülüyordu. Bugün hakkımız olan play-off'u elde ettik. Play-off'ta da elimizden geleni yaparak hak ettiğimiz yere gelmek istiyorum. Tüm futbolcularıma çabalarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN