Haberler

Samsunspor Bocce Takımı, Türkiye şampiyonluğu ile döndü

Samsunspor Bocce Takımı, Türkiye şampiyonluğu ile döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor Bocce Takımı, Nevşehir'de düzenlenen Volo Türkiye Şampiyonası'nda Genç Kızlar Çiftler'de Türkiye şampiyonu olurken, Yıldız Erkekler Altın Nokta'da üçüncülük elde etti.

Samsunspor Bocce Takımı, Nevşehir'de düzenlenen Volo Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği derecelerle büyük gurur yaşattı.

Nevşehir'de 21-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Volo Türkiye Şampiyonası, Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık 100 sporcunun katılımıyla büyük heyecana sahne oldu. Dört gün süren organizasyonda Samsunspor Bocce Takımı sporcuları önemli başarılara imza attı.

Genç Kızlar Çiftler kategorisinde mücadele eden Melike Şahin ve Nisanur Akgül, turnuva boyunca gösterdikleri başarılı performansla rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu ve altın madalyanın sahibi oldu. Şampiyonada Samsunspor adına bir diğer önemli başarı ise Berat Buğrahan Aksu'dan geldi. Genç sporcu, Yıldız Erkekler Altın Nokta kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Beden Eğitimi Öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, şampiyona sonrası yaptığı açıklamada sporcuların uzun süredir yoğun bir çalışma programı içerisinde hazırlandığını belirtti. Bozdemir, sporcuların Alaçam'ın köylerinde yaşadığını ve aileleriyle birlikte büyük fedakarlıklar yaparak başarıya ulaştıklarını ifade ederek tüm sporcularıyla gurur duyduğunu söyledi.

Bu yıl düzenlenecek Akdeniz Oyunları ile Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında sporcularının Türkiye'yi temsil edeceğini belirten Bozdemir, Samsunspor Bocce Takımı bünyesinde 32 milli sporcunun bulunduğunu ve yeni milli sporcular yetiştirerek Türk boccesine katkı sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.

Volo Türkiye Şampiyonası'nda derece elde eden sporcuların milli takım seçmelerine davet edileceğini ifade eden Bozdemir, destek veren başta Samsunspor Kulübü olmak üzere herkese teşekkür etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı: Geri gelmek üzere çıkıyorum

Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı: Çok üzgünüm
CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel TBMM'ye yürüyor

Özgür Özel, TBMM'ye yürüyor! Kalabalık çok gergin
CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi

CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM Parti'den CHP Genel Merkezi'ne polis operasyonuna ilk tepki

CHP Genel Merkezi'ndeki görüntülere ilk tepki DEM Parti'den geldi
Acun Ilıcalı'nın isteği İngiltere'yi salladı: Ben bu şekilde yapamam

Acun Ilıcalı'nın isteği İngiltere'yi salladı: Ben bu şekilde yapamam
'Ali Mahir Başarır, gazeteciye tokat attı' iddiası

"Başarır'la ilgili gazeteciye saldırdı" iddiası! İşte o anlar
Arda Güler sahalara geri döndü, performansıyla parmak ısırttı

Yok artık Arda! İspanyollar şaştı kaldı

'Geliyor Kılıçdaroğlu' şarkısını yapan Onur Akın, tarafını belli etti

"Geliyor Kılıçdaroğlu" şarkısını yapmıştı! Tarafını belli etti
CHP'den Mansur Yavaş iddiasına yalanlama: Böyle bir diyalog yaşanmadı

Mansur Yavaş iddiası gündem yarattı! Beklenen açıklama geldi
Özel'den Kılıçdaroğlu'na gönderme: Herkes kendisine yakışanı yapıyor

Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek gönderme