Samsunspor Beşiktaş Maçına Hazır

SAMSUNSPOR, Süper Lig'in 13'üncü haftasında yarın deplasmanda karşılaşacakları Beşiktaş maçı hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Rondo ve 5'e 2 top kapma çalışması ile devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale maçın ardından son buldu. Kırmızı-beyazlılar, akşam saatlerinde havayolu ile İstanbul'a hareket ederek maç saatini bekleyecek.