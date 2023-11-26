Samsunspor-Beşiktaş Maçına Giden Taraftarların Karıştığı Zincirleme Trafik Kazasında 1 Kişi Yaralandı

Samsunspor- Beşiktaş maçına giden taraftarların araçlarının da karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde viyadük üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayhan Kadir Der idaresindeki 34 DTC 723 plakalı otomobil, önünde seyir eden Oğuzhan Cömert yönetimindeki 05 ADK 672 plakalı otomobile arkadan çarptı. Süleymen Kılıç hakimiyetindeki 55 EG 882 otomobil de önündeki araca çarpan 34 DTC 723 plakalı otomobile arkadan çarptı. Zincirleme trafik kazasında 55 plakalı otomobilde bulunan Hanife Kılıç yaralandı. Yaralı kadın ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Araç sürücüsü Ayhan Kadir Der'in Samsunspor taraftarı olduğu, diğer araç sürücüsü Oğuzhan Cömer'in ise Beşiktaş taraftarı olduğu ve Samsunspor Beşiktaş arasında bu akşam oynanacak maça giderken kaza yaptıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN