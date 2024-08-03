Samsunspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenmanda pas çalışmaları yapılırken, takım yarın Çaykur Rizespor ile hazırlık maçı yapacak.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlı takım, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenmanda pas çalışmaları yaptı.
Kırmızı beyazlı ekip, Çaykur Rizespor ile yarın Samsunspor Futbol Akademi Tesisleri'nde hazırlık maçı yapacak.