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Samsunspor, Beşiktaş'ı Yenerek Puan Farkını 9'a Çıkarmak İstiyor

Samsunspor, Beşiktaş'ı Yenerek Puan Farkını 9'a Çıkarmak İstiyor
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Trendyol Süper Lig'de 3. sırada yer alan Samsunspor, 20. haftada Beşiktaş ile karşılaşarak, rakibine karşı puan farkını artırmayı hedefliyor. Teknik Direktör Thomas Reis yönetimindeki ekip, 3 puan parolasıyla sahada olacak.

Trendyol Süper Lig'de 3. sırada bulunan Samsunspor, Beşiktaş deplasmanından galip gelip, aralarındaki puan farkını 9'a çıkarmak istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Ligde kırmızı-beyazlılar 36 puanla 3. sırada, siyah-beyazlılar ise 30 puanla 6. sırada yer alıyor. Hafta boyunca Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde 3 puan parolası ile çalışmalarını sürdüren Karadeniz ekibi, Beşiktaş'ı yenip, Avrupa kupaları yarışında rakibiyle arasındaki puan farkını 9'a çıkartmak için mücadele verecek.

1 futbolcu cezalı, 4 futbolcu ceza sınırında

Samsunspor'da, ligdeki tüm maçlarda görev alan deneyimli sağ bek Zeki Yavru, sarı kart cezalısı olduğu için Beşiktaş karşılaşmasında sahada olamayacak. Kırmızı-beyazlılarda 3'er sarı kartı bulunan Marc Bola, Marius Mouandilmadji, Arbnor Muja ve Olivier Ntcham da Beşiktaş karşısında sarı kart görmeleri halinde geşecek hafta Gaziantep FK maçında oynayamayacak.

Samsun temsilcisinde sakatlığı geçen Benasser'in takıma dönmesi ile cezalı Zeki Yavru haricinde eksik bulunmuyor. Samsunspor'un Beşiktaş karşılaşmasına; Okan Kocuk, Kingsley Schinler, Lubo Satka, Rick van Drongelen, Soner Gönül, Ait Bennasser, Celil Yüksel, Emre Kılınç, Carlo Holse, Arbnor Muja ve Marius Mouandilmadji 11'i ile çıkması bekleniyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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