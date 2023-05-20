Samsunspor Bayrakları İstanbul Boğazı'ndaki Köprülere Asıldı

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Yılport Samsunspor'un bayrakları, İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldı. Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluğun en çok Samsunspor'a yakıştığı belirtilen açıklamada, bayrakların 26 Mayıs'a kadar dalgalanacağı kaydedildi.