Samsunspor Bayrakları İstanbul Boğazı'ndaki Köprülere Asıldı
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Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Yılport Samsunspor'un bayrakları, İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldı. Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluğun en çok Samsunspor'a yakıştığı belirtilen açıklamada, bayrakların 26 Mayıs'a kadar dalgalanacağı kaydedildi.
Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig'e yükselen Yılport Samsunspor'un bayrakları, İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluğun en çok Samsunspor'a yakıştığı belirtildi.
Samsunspor'un şampiyonluğunu kutlayan bayrakların İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldığı aktarılan açıklamada, bayrakların 26 Mayıs'a kadar dalgalanacağı kaydedildi.
Kaynak: AA / Spor