Samsunspor Basketbol Takımı Ligden Çekildi

Samsunspor A.Ş. Başkanvekili Veysel Bilen düzenlenen toplantıda basın ile bir araya geldi. Samsunspor Basketbol takımında 2024-2025 sezonu için aldıkları ligden çekilme kararı sonrasında açıklama yapan Veysel Bilen, takımı sadece ligden çektiklerini ifade ederek, altyapı çalışmalarının ve faaliyetlerin devam ettiğini söyledi. Başkanvekili Bilen, "Samsunspor Kulübü Derneğinin faaliyetlerinden bir tanesi de basketboldur. Basketbol şube olarak devam etmektedir. Basketbol şubesinin kapanması gibi bir olay söz konusu değildir. Biz sadece bu sene lige katılma hakkımızdan vazgeçtik. Basketbolun şube olarak devamlılığı vardır. Altyapı çalışmalarımız devam edecek. Samsunspor'un basketbola katılımı Anakent Belediyesinin basketboldan çıkıp o dönem Samsunspor'a katılmasıyla hayat buldu. Dernek yöneticisi arkadaşlarımız oradan başlayarak başkanımızın önderliğinde bu takımı süper lige kadar çıkarttı. Türkiye'de 4 kulübe nasip olan, süper lig'de futbol takımı ve basketbol takımı olan bir takım olduk. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve bir dönemde Trabzon olmuş. Dolayısıyla aldığımız noktadan geldiğimiz noktaya baktığımızda kimse başarısızlıktan söz edemez. Bugün geldiğimiz nokta da başladığımız yere geldik. Her sene buraya futbolun dışında harcanan paralar giderek katlanmaya başladı. Futbol takımımız bir şirket ve başkanımızın bugüne kadar harcadığı paralar ortada. Basketbolunda şehir tarafından benimsenip sahiplenmesi lazım. Ama maalesef bu sene sonunda geldiğimiz noktada gördük ki şehrin basketbolu sahiplenmesi gibi bir durum ortadan kalktı. Bu sene basketbolun bütçesi sene başında 35 milyon liraydı. Sonra yabancı oyuncular, Dolar ve Euro'da ki kur artışları gibi baskılarla bütçeyi 55 milyon liraya çıkarttık. Yani kabaca 2 milyon Euro'dan bahsediyorum. Bunun 45 milyon lirasını dernek yönetimde ve Yüksek başkanımızın önderliğinde finanse etmiş" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMDE KİM SEÇİLİR VE MALİYETİ KARŞILARSA LİGDE OYNAMAYA DEVAM EDER"

Samsunspor Basketbol takımı hakkında konuşan Bilen, "Bir kısmı sponsorlar, çok az bir kısmı yayın geliri, diğerleri de dernek yönetim kurulu üyelerimizin kendi ceplerinden çıkan paralardır. İleriye yönelik ödenmesi gereken 7,5 milyon lira para var. Biz şapkayı önümüze koyduk. Bu ligde oynamanın maliyeti 35 milyon lira. Bunun için dernekte yaptığımız toplantıda bu fedakarlıklarla taşıyamayacağımızı söyledik. Önce sponsor arayışına girdik ama maalesef desteği bulamadık. Sonra belediye ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüştük. Ekonominin durumu ortada olduğu için maalesef bunlardan da yeterli desteği bulamadık. Sonra bu işi satalım, isim hakkını verelim dedik. Ciddi bir kurumla görüşme yapıldı ama son anda o da gerçekleşmedi. Onun dışında 'yaparız, buluruz, veririz' gibi benim tabirimle suya atılan imzalar hep vardı. Fiilen somut şekilde 'ben bu bütçeyi getirip önünüze koyuyorum basketbolu devam ettireceğim' demedi. Buna kimse karşı çıkmazdı. Önümüzdeki Ağustos ayında dernek yönetim kurulu olarak seçimimiz var. Ağustos ayında seçime isteyen girer. Ben bu basketbolu yapacağım, kadın basketbolu, kadın voleybolu kuracağım der. Genel kurul delegesi de bu söylemlere oy verir, yönetim olarak sizi seçerler devam ederler. Ağustos ayında kurul kimi seçerse basketbolda lige devam etme hakları da hala vardır. Basketbol Federasyonuna müracaat ederler ve Samsunspor basketbol süper ligde kaldığı yerden devam eder. Bir kısım görüş gerekçemiz olduğundan dolayı ligden çekildikten sonra düşmeyeceksiniz diyor. Ama başka bir kısım ise ligden çekildiğiniz için otomatik olarak düşürüleceksiniz diyorlar" ifadelerini kullandı.