Samsunspor Basketbol, Reeder ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Samsunspor Basketbol, Türkiye merkezli teknoloji firması Reeder ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Takım olarak transferlerin çoğunu tamamladıklarını belirten kulüp başkanı, bu sezon ligde kalmak için mücadele edeceklerini söyledi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Samsunspor Basketbol, Türkiye merkezli teknoloji firması Reeder ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Arzu Uslu, Reeder İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Yunus Hakan Binöz, Samsunspor Basketbol Başantrenörü İlker Selman, genel menajer Emre Ekim ile basketbolcular katıldı.

Uslu, burada yaptığı konuşmada, ligde bundan sonra "Reeder Samsunspor" olarak bulunacaklarını belirterek, "Hem futbol hem basketbolda Süper Lig'de olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Basketbol olarak Samsunlu bir firma ile isim sponsorluğu anlaşması yapmanın da sevincini yaşıyoruz. Takım olarak transferlerimizin çoğunu tamamladık. Belki bir veya 2 transfer yapabiliriz. Bu sezon ligde kalmak için mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Uslu, düşük bütçeli bir takım olarak önce ligde kalmayı istediklerini, sonrasında ise belli hedefleri bulunduğunu kaydetti.

Binöz ise Samsunspor'un, geçmişinin başarılarla dolu büyük bir kulüp olduğuna işaret ederek, "Reeder Teknoloji de dinamik bir firma. İki marka birleşerek çok başarılı sonuçlara imza atacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Uslu ile Binöz, isim sponsorluğuyla ilgili protokolü imzaladı.