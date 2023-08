Samsunspor Basketbol ile Medical Park arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

- Samsun spor Basketbol ile Medical Park arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

SAMSUN - Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Samsun spor Basketbol, VM Medical Park Samsun Hastanesi ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Samsun spor Kulübü Basketbol Şubesi, VM Medical Park Samsun Hastanesi ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Samsun spor Kulübü Başkanvekili Arzu Uslu ile VM Medical Park Samsun Hastanesi Bölge Koordinatörü Dr. Hakan Özcan katıldı.

Özcan: "Şehrin en büyük markası olan Samsun spor'u basketbol ve futbolda desteklemeye devam edeceğiz"

Şehrin en büyük markası olan Samsun spor'u basketbol ve futbolda desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Dr. Hakan Özcan, "Toplumsal sağlığın geliştirilmesi, sporcunun sağlığı ve sporun geliştirilmesi bizim ana hedefimizdir. Bu felsefe ile spor kulüplerinin, spor organizasyonlarının bireysel sporcuların sponsorluğu ile desteklenmesi bizim hastaneler grubumuzun ana felsefelerinden bir tanesidir. Bu amaçla şehrimizin en büyük markalarından Samsunspor futbol ve basketbol takımlarının bu şehrin en büyük takımları olması nedeniyle bizim ömür boyu destekleyeceğimiz sporsal organizasyonlardır. Başından beridir destekliyorduk ve bu sene daha büyük bir organizasyonla, farklı bir bakış açısıyla hem futbol hem de basketbol takımımızı desteklemek için böyle bir protokol için birlikteyiz. Bundan sonra da her zaman inşallah birlikte olacağız. İnşallah başarılarla birlikte oluruz. Sporcu sağlığının devamı için her zaman sağlık organizasyonlara ihtiyaç olacak. Bu tür organizasyonlarda biz her türlü desteği vereceğiz. İnşallah her iki taraf için hayırlı olur" dedi.

Uslu: "Taraftarlar ve kombine sahiplerine yüzde 20 indirim"

Kulüp adına anlaşmayı imzalayan Samsunspor Kulübü Başkanvekili Arzu Uslu ise "Geçen sene olduğu gibi bu sene de devam eden bir protokolümüz olacak. Bu sene tüm Türkiye'de devam edecek bir sağlık anlaşması yaptık. Takımımızın gittiği her yerde sponsorumuzun hastaneleri ve gruplarından faydalanabileceğimiz bir anlaşma yapıldı. Bununla beraber Samsunspor üyesi olan tüm taraftarımıza yüzde 20 indirim uygulanacak. Basketbol takımının kombinesini alan ve bu kombine ile hastaneye giden tüm taraftarlarımızda aynı şekilde yüzde 20 indirim alabilecek. O yüzden çok güzel bir anlaşma sağlamış olduk" diye konuştu.

Her 2 taraftan idarecilerin de katıldığı imza töreni, konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.