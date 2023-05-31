Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Yunus Emre Çift transferine izin vermeyiz

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, adı Galatasaray ile anılan 19 yaşındaki stoper Yunus Emre Çift için kendilerine teklif gelmediğini, gelse bile genç oyuncunun Süper Lig'de Samsunspor forması giymeden transferine izin vermeyeceğini söyledi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, adı Galatasaray ile anılan 19 yaşındaki stoper Yunus Emre Çift için kendilerine teklif gelmediğini, gelse bile genç oyuncunun Süper Lig'de Samsunspor forması giymeden transferine izin vermeyeceğini söyledi.

Spor Toto 1'inci Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Adı Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile anılan 19 yaşındaki stoper Yunus Emre Çift'in gelecek sezon takımda kalacağını açıklayan Yıldırım, "Yunus Emre için gelen teklif yok. Hem Yunus Emre hem de altyapıdan yetişen diğer genç oyuncumuz Muhammet Ali, Süper Lig'de bizim formamızla oynayacak" dedi.

#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı? — Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023