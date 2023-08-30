Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Taraftarlardan Sabır İstedi

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, taraftardan sabırlı olmalarını isteyerek, bu hafta sonuna kadar birkaç transfer açıklayacaklarını belirtti. Başkan Yıldırım, transferler için gece-gündüz demeden çalıştıklarını ve birlikte güzel işler yapacaklarını ifade etti.

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, "Bu hafta sonuna kadar birkaç transfer açıklayacağız" diyerek taraftardan sabırlı olmasını istedi.

Trendyol Süper Lig takımlarından Samsunspor'da Başkan Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Transferler için gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Çok az kaldı. Bu hafta sonuna kadar birkaç transfer açıklayacağız. Ben sizlerden daha çok istiyorum ama transferler öyle bir günde bitmiyor. Lütfen sabırlı olalım. Ben sizler için buradayım. Birlikte çok güzel işler yapacağız" ifadelerini kullandı.

Bazı taraftarlar ise transfer konusunda doğru tercih yapılmadığı ve geç kalındığı eleştirilerinde bulundu. - SAMSUN