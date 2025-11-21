Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Turkcell Süper Kupa'da Mutlu

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Turkcell Süper Kupa'nın yeni formatında yer aldıklarından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Turkcell Süper Kupa'da yarı finalde oynanacak maçların şehirleri için TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda kura çekimi yapıldı. Kura çekimin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, "Daha önce lig sıralamasına göre Fenerbahçe ile oynayacağımız kesindi. Bugün de hangi statta ve hangi tarihte oynayacağımız, ilk defa düzenlenen bir kura çekimiyle netleşmiş oldu. 6 Ocak'ta Yeni Adana Stadyumu'nda ülkemizin değerli kulüplerinden Fenerbahçe ile geçmişten itibaren ezeli rekabet içinde geçen Samsunspor - Fenerbahçe maçlarından birini daha yaşamış olacağız. Süper Lig'de Adana'nın takımının olmaması nedeniyle öyle ümit ediyorum, Adana'daki sporseverler bu mücadelemize ilgi duyacaklardır. İlk temennim o stadın dolu olup, seyredenlerin futbolun zevkine varacağı bir ortam olması. İkinci olarak da sakatsız ve centilmence bir mücadele olması. Üçüncüsü de hak edenin İstanbul'daki finale kendini taşımasını temenni ediyorum. Samsunspor olarak ilk defa düzenlenen bu kupada yer almaktan son derece mutluyuz. Fenerbahçe Kulübü'ne de gönülden başarılar diliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL