Samsunspor, 4 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Başakşehir'i yenip 4 maçlık galibiyet özlemine son vermek istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Samsunspor, yarın saat 20.00'de Başakşehir'i konuk edecek. Karşılaşma öncesinde kırmızı-beyazlılar 15 puanla 6. sırada yer alırken, turuncu-lacivertliler ise 17 puanla 9. sırada bulunuyor. Karşılaşmada Oğuzhan Aksu, Bahtiyar Birinci ve Murat Altan hakem üçlüsü görev yapacak. Karadeniz temsilcisinde kırmızı kart cezası bulunan Joe Mendes ve 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Aynı zamanda sakatlıkları devam eden Bedirhan Çetin ve Afonso Sousa da maçta forma giyemeyecek. Bir süredir takımla antrenmanlara katılan Tanguy Coulibaly'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

Samsunspor, ligde 3, Avrupa'da da 1 olmak üzere toplam 4 maçtır galip gelemiyor. Bu süreçte Beşiktaş ve Alanyaspor ile berabere kalan kırmızı-beyazlılar, Galatasaray ve AEK Atina'ya mağlup oldu. Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Başakşehir hazırlıklarını tamamlayan Samsunspor, uzun bir aranın ardından tekrar 3 puanla tanışıp, üst sıralara çıkmak istiyor. - SAMSUN