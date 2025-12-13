Haberler

Samsunspor, 4 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor

Samsunspor, 4 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir ile karşılaşacak. 4 maçlık galibiyet özlemini sonlandırmak isteyen Samsunspor, bu önemli maça eksik kadro ile çıkacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Başakşehir'i yenip 4 maçlık galibiyet özlemine son vermek istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Samsunspor, yarın saat 20.00'de Başakşehir'i konuk edecek. Karşılaşma öncesinde kırmızı-beyazlılar 15 puanla 6. sırada yer alırken, turuncu-lacivertliler ise 17 puanla 9. sırada bulunuyor. Karşılaşmada Oğuzhan Aksu, Bahtiyar Birinci ve Murat Altan hakem üçlüsü görev yapacak. Karadeniz temsilcisinde kırmızı kart cezası bulunan Joe Mendes ve 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Aynı zamanda sakatlıkları devam eden Bedirhan Çetin ve Afonso Sousa da maçta forma giyemeyecek. Bir süredir takımla antrenmanlara katılan Tanguy Coulibaly'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

Samsunspor, ligde 3, Avrupa'da da 1 olmak üzere toplam 4 maçtır galip gelemiyor. Bu süreçte Beşiktaş ve Alanyaspor ile berabere kalan kırmızı-beyazlılar, Galatasaray ve AEK Atina'ya mağlup oldu. Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Başakşehir hazırlıklarını tamamlayan Samsunspor, uzun bir aranın ardından tekrar 3 puanla tanışıp, üst sıralara çıkmak istiyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
MHP'li Celal Adan, AK Partili kadın vekili fırçaladı: Kimi döveceksiniz, oturun yerinize

MHP'li Celal Adan'ın AK Partili vekili kadın vekili fırçaladığı anlar
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu! Yine çocuklarını ve torununu düşünmüş

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu
Arda Güler, Türk futbol tarihine geçti

Yok artık Arda! Adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdırdı
Polis operasyonunda her yerden para ve altın fışkırdı

Polis operasyonunda her yerden para ve altın fışkırdı!
Özgür Özel'den canlı yayında İmamoğlu gafı: Bizim adayımız belli...

Cumhurbaşkanı adayını açıklarken dili fena sürçtü! İmamoğlu gafı
Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu! Yine çocuklarını ve torununu düşünmüş

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu
Sadettin Saran talimatı verdi: Fenerbahçe'den Sörloth bombası

Saran talimatı verdi! Fenerbahçe bombayı patlatıyor
Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti

Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti
Özkan Öztürk, uçak yolculuğu sırasında spikerlik yaptı

Onu daha önce böyle görmediniz! Uçaktaki yolcular şaştı kaldı
Kızının tutuklanmasının ardından Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti

Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti
Kadro dışı kalan Mohamed Salah hakkında son karar çıktı

Kadro dışı kalan Salah hakkında son karar
Güllü ve kızının yıllar önceki anları dikkat çekti! O hareketler gözlerden kaçmadı

Kızıyla seneler önceki videosu çok konuşuldu! O hareketler göze çarptı
Adliye önünde toplananlar Güllü'nün kızına kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi

Adliye önünde halk Tuğyan'a kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi
Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil: O kuralı kaldıralım

Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil
title