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Samsunspor, Başakşehir'i 2-0 ile Geçti

Samsunspor, Başakşehir'i 2-0 ile Geçti
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Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, RAMS Başakşehir karşısında elde ettikleri 2-0'lık galibiyetin ardından mutlu olduklarını belirtti. Reis, maç sonu değerlendirmesinde disiplinli bir oyun sergilediklerini vurguladı.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, RAMS Başakşehir maçını kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Başakşehir'i sahasında 2-0'la geçen Samsunspor'da Teknik Direktör Thomas Reis, maç sonu basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Reis, kendi sahalarındaki ilk iç saha galibiyetini aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Güçlü bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Thomas Reis, "Çok iyi bir maç oynandı. 2 takım da iyi mücadele verdi. Son dakikaya kadar disiplinli olmaya çalıştık. İlk 15 dakikada biraz sıkıntılar yaşadık. Taktiksel değişiklikler yaptık ve ilk 15'den sonra daha iyi oynadık. Devre arasından sonra disiplinli oynamaya devam edeceğimizi söyledim. Kazandığımız için çok mutluyuz. Taraftarımız önünde ilk galibiyetimizi aldığımız için de mutluyuz. Umarım taraftarımız da çok mutludur" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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