Samsunspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Atakaş Hatayspor ile 1 Eylül Pazar günü Mersin'de oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Samsunspor Mustafa Erkanat Altyapı Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, bir saat 20 dakika sürdü.

Antrenmanda ısınma koşusu yapan futbolcular daha sonra pas, dar alan oyun ve sonuçlandırma çalışması yaptı.

Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.