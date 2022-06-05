Samsunspor, Arvydas Novikovas'ı transfer etti - Haberler

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Samsunspor, Arvydas Novikovas'ı transfer etti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Samsunspor, Arvydas Novikovas'ı transfer etti

Samsunspor, geçen sezon Erzurumspor'da forma giyen Litvanyalı orta saha oyuncusu Arvydas Novikovas'ı renklerine bağladı.

Samsunspor, geçen sezon Erzurumspor'da forma giyen Litvanyalı orta saha oyuncusu Arvydas Novikovas'ı renklerine bağladı.

Samsunspor Kulübü'nden transfer hakkında yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Arvydas Novikovas ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" denildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Erzurumspor Kulübü Samsunspor Spor Haberler

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