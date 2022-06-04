Samsunspor, Litvanyalı oyuncu Novikovas'ı renklerine bağladı - Haberler

Samsunspor, Litvanyalı oyuncu Novikovas'ı renklerine bağladı Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Litvanyalı orta saha oyuncusu Arvydas Novikovas ile anlaşmaya vardı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Litvanyalı orta saha oyuncusu Arvydas Novikovas ile anlaşmaya vardı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, son olarak Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'da forma giyen 31 yaşındaki Arvydas Novikovas ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi. Litvanyalı oyuncu, geçen sezon 8 gol atma başarı göstermişti. Öte yandan kırmızı-beyazlı kulübün hafta içi prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Ersan Parlatan ile görüşmelerin olumsuz sonuçlandığı öğrenildi. AA / İlyas Gün - Spor Spor Haberler

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