Samsunspor, Musaba ile ilgili disiplin süreci başlattı

Trendyol Süper Lig ekibi Samsunspor, antrenmana izinsiz katılmayan Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba hakkında disiplin süreci başlattığını duyurdu. Kulüp, Musaba'nın sözleşme ve FIFA kurallarını ihlal ettiğini belirtti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Musaba'nın görsel ve sosyal medyada yer alan transfer haberlerinin ardından kulüple ilişkisini fiilen kestiği belirtildi.

Musaba'nın kulüpten izin almadan dünkü antrenmana katılmadığı vurgulanan açıklamada, teknik direktörlerinin kararı doğrultusunda dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında görev alması planlanmasına rağmen maç kadrosuna dahil olmayı reddettiği aktarıldı.

Bu kapsamda futbolcuları Anthony Musaba tarafından gerçekleştirilen tüm disiplin ihlallerinin resmi olarak kayıt altına alındığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"FIFA talimatları gereği kulübümüzle yürürlükte sözleşmesi bulunan futbolcumuz Musaba, kulübümüzün yazılı izni olmadan başka kulüplerle görüşemez. Aynı şekilde hiçbir kulüp de kulübümüzün izni olmadan futbolcularımızla temas kuramaz. Mevcut sözleşmesini ve FIFA kurallarını açık şekilde ihlal eden futbolcumuz Anthony Musaba hakkında kulübümüz tarafından gerekli disiplin süreci başlatılmıştır."

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
