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Samsunspor, Antalyaspor'u 2-0 Mağlup Etti

Samsunspor, Antalyaspor'u 2-0 Mağlup Etti
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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 11. hafta maçında Antalyaspor'u 2-0 yenerek puanını 25'e çıkararak lider Galatasaray ile olan puan farkını 3'e indirdi.

Trendyol Süper Lig'in 11. hafta maçında Samsunspor, sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar puanını 25'e çıkartarak lider Galatasaray'la puan farkını 3'e düşürdü.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Schindler'in hatasında topu kapan Gaich'in şutunu kaleci Okan, parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

49. dakikada Marius'un sağdan kestiği topa, kale çizgisi önünde göğsüyle dokunan Dimata meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

56. dakikada Dimata'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Marius Muadilmadji'nin şutu üstten az farkla auta çıktı.

60. dakikada Gaich'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Erdoğan'ın şutunu Oka, iki hamlede güçlükle kontrol etti.

73. dakikada verkaçlarla ceza sahasına kadar giren Muja'nın şutu yandan auta çıktı.

83. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Marius'un şutunu Piric çeldi. Dönen topta meşin yuvarlağa vuran Ntcham'ın şutunu da Veysel çizgiden çıkarttı.

86. dakikada şık çalımlarla ceza sahasına giren Muja'nın şutu direğin solundan az fakla auta çıktı.

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mustafa Savranlar, Osman Gökhan Bilir

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Schindler dk. 46), Rick van Drongelen, Lubo Satka, Marc Bola, Ait Bennasser, Carlo Holse (Tait dk. 88), Oliver Ntcham (Soner Aydoğdu dk. 88), Nany Dimata (Muja dk. 71), Emre Kılınç (Soner Gönül dk. 88), Marius Mouandilmadji

Yedekler: Halil Yeral, Laura, Yunus Emre Çift, Haluk Mustafa Tan, Bedirhan Çetin

Teknik Direktör: Thomas Reis

Antalyaspor: Kenan Piric, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Amar Gerxhaliu (Townsend dk. 58), Güray Vural, Soner Dikmen (Milosevic dk. 64), Erdal Rakip (Kaluziski dk. 64), Oleksandr Petrusenko, Sam Larsson, Moussa Djenepo (Safuri dk. 76), Adolfo Gaich (Samudio dk. 76)

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Doğukan Özkan, Harun Toprak, Abdurrahim Dursun, Emre Uzun

Teknik Direktör: Alex de Souza

Goller: Holse (dk. 45), Dimata (dk. 49) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Zeki, Schindler, Dimata, Thomas Reis (Teknik Direktör) (Samsunspor), Djenepo (Antalyaspor) - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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