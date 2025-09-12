Haberler

Samsunspor, Antalyaspor Maçında Namağlup Gidiyor

Güncelleme:
Samsunspor, Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Antalyaspor ile yarın yapacağı maçta galibiyet hedefliyor. Alman teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki ekip, üç maçta topladığı 7 puanla namağlup unvanını sürdürmek istiyor.

Trendyol Süper Lig'in namağlup ekiplerinden Samsunspor, yarın oynayacağı Antalyaspor maçından kayıpsız ayrılmak istiyor.

Samsunspor, Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Antalyaspor'u ağırlayacak. 8 günde evinde üst üste oynayacağı 3 lig maçının ilkine yarın çıkacak Samsunspor'da Alman Teknik Direktör Thomas Reis öncülüğündeki tüm çalışmalar mutlak galibiyet üzerine yapıldı.

19 Mayıs Stadyumu'nda yarın saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada Arda Kardeşler, Kemal Elmas ve Murat Altan hakem üçlüsü görev yapacak. Karşılaşma öncesinde Samsunspor'un 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puanı bulurken, bu maçlarda rakip filelere 4 gol gönderen Samsun temsilcisi kendi kalesinde ise 2 gol gördü.

Namağlup serisini galibiyetle süslemek isteyen Samsunspor'un müsabakaya Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Rick van Drongelen, Soner Gönül, Antoine Makoumbou, Olivier Ntcham, Anthony Musaba, Afonso Sousa, Carlo Holse ve Marius Mouandilmadji ilk 11'i ile çıkması bekleniyor.

Öte yandan Samsunspor'da elinden ameliyat olan Emre Kılınç'ın forma giymesi beklenmezken bu hafta birkaç antrenmana katılmayan Soner Aydoğdu'nun durumunun ise maç saatinde belli olması bekleniyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
