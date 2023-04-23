SAMSUN (İHA) – Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında oynanan Samsunspor – Ankara Keçiörengücü maçının ardından her 2 takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.

Lider Samsunspor sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 yendi. Süper Lig'e çıkmayı daha önce garantileyen Samsun ekibi, aldığı bu galibiyetle birlikte şampiyon olmayı da garantiledi. Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ve Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Tacettin Bakacak, maç sonu basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Hüseyin Eroğlu: "Şampiyon olmayı hak ederek Süper Lig'e çıktık"

Şampiyon oldukları için çok mutlu olduklarını dile getiren Hüseyin Eroğlu, "7 aydır herkesten destek görüyorum. Buraya kolay gelmedik. Destek veren herekse teşekkür ediyorum. Bu taraftar önünde şampiyon olarak çıktığımız için çok mutluyuz. İlk gün verdiğimiz sözümüzü tutarak, ait olduğumuz yere Süper Lig'e çıktık. İşimizi en iyi şekilde yapmanın gururunu yaşıyoruz. Ne kadar lige çıkmayı garantilesek de rakibimizi dikkate aldık. Şampiyon olmayı hak ederek Süper Lig'e çıktık. Bugün dolu tribünlerde oynadık. Seneye Süper Lig'de de bu tribünleri dolduralım. Hayalim Süper Lig'de çalışmaktı. Bunu Samsunspor ile başardım. Süper Lig'in Samsunspor'a ihtiyacı vardı. Herkese teşekkür ederiz" dedi.

Tacettin Bakacak: "Kalan 2 maçta 6 puan alırsak play-off'ta oluruz"

Play-off yolunda ağır bir mağlubiyet aldıklarını ifade eden Tacettin Bakacak, "Samsunspor'u kutluyoruz. Daha önce de Samsun'da çalıştık. Çok güzel bir camia. Buraya şampiyonluk yakıştı. Süper Lig'de başarılı işlere imza atarlar diye düşünüyorum. 40 dakika maçta doğru işler yaptık. Maalesef bir yan topta gol yedik. Bir hatamız, gole sebep oldu. 2. yarı taraftarın etkisiyle onlar daha coşkulu oynadı. Zaten bu taraftarın önünde tüm futbolcular kendini göstermek ister. 2 maçımız kaldı. O maçlardan 6 puan alırsak play-off şansımız sürer" diye konuştu. - SAMSUN