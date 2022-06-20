Samsunspor, Amir Arlı'yı kadrosuna kattı Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Fransa 2. Lig takımlarından Dijon'da forma giyen gurbetçi oyuncu Amir Arlı'yı transfer etti. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Fransa 2. Lig takımlarından Dijon'da forma giyen gurbetçi oyuncu Amir Arlı'yı transfer etti. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Amir Arlı ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. AA / İlyas Gün - Spor Samsunspor Fransa Spor Haberler

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