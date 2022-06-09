Samsunspor, Alim Öztürk'ü transfer etti - Haberler

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Samsunspor, Alim Öztürk'ü transfer etti

AA - İlyas Gün - Spor
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Samsunspor, Alim Öztürk'ü transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, savunma oyuncusu Alim Öztürk'ü renklerine bağladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, savunma oyuncusu Alim Öztürk'ü renklerine bağladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Bereket Sigorta Ümraniyespor forması giyen 29 yaşındaki Alim Öztürk ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Geçen sezon Bereket Sigorta Ümraniyespor formasıyla 33 maça çıkan deneyimli oyuncu, 4 gol atma başarısı gösterdi.

AA / İlyas Gün - Spor

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