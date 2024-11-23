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Samsunspor, Alanyaspor Engeline Takılmak İstemiyor

Samsunspor, Alanyaspor Engeline Takılmak İstemiyor
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Samsunspor, Galatasaray karşısında yaşadığı mağlubiyetin ardından Alanyaspor ile oynayacağı maçı kayıpsız geçerek zirve yarışında kalmayı hedefliyor. Teknik Direktör Thomas Reis yönetimindeki ekipte sakat ve cezalı oyuncular dikkat çekiyor.

SAMSUN (İHA) – Galatasaray deplasmanından puansız ayrılan Samsunspor, zirveden uzaklaşmamak için Alanyaspor engelini kayıpsız geçmek istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor, yarın saat 16.00'da sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak. 7 maçlık namağlup serinin ardından deplasmanda Galatasaray'a 3-2 kaybederek zirve yarışında yara alan Samsunspor, üst üste 2 maçını kendi evinde oynayacak. Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde karşılaşmaya hazırlanan kırmızı-beyazlılarda sakatlığı bulunan Celil Yüksel ve kart cezalısı Ait Bennasser maç kadrosunda yer alamayacak.

Geride kalan haftalarda Samsunspor ligde oynadığı 12 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 25 puan topladı. Rakip filelere 24 gol gönderen kırmızı-beyazlılar, kendi kalesinde ise 13 gol gördü. Evinde çıktığı 6 maçın 3'ünü kazanan Samsun ekibi, 2 mücadeleyi ise kaybetti, 1 müsabakada ise berabere kaldı.

Alanyaspor ise 11 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 10 puan toplayabildi. Rakip filelere 9 gol gönderen Akdeniz temsilcisi, kendi kalesinde 14 gol gördü. Deplasmanda 5 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Alanyaspor, 3 dış saha maçından ise puansız ayrıldı. Konuk ekipte Teknik Direktör Sami Uğurlu, yeni takımıyla ilk maçına çıkacak. Ligde bu sezon Kasımpaşa'nın teknik direktörü olarak Samsunspor'u İstanbul'da ağırlayan Uğurlu, kırmızı-beyazlılara bu maçta 4-1 kaybetmişti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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