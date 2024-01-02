Samsunspor, Afrika Uluslar Kupası'na giden futbolcularından mahrum kalacak

SAMSUN (İHA) – FIFA tarafından iki dönem transfer yasağı cezası alan Samsunspor, Afrika Uluslar Kupası'na giden 3 futbolcusundan da en az 1 ay yararlanamayacak.

Afrika Uluslar Kupası 13 Ocak'ta başlayıp, 11 Şubat'ta sonra erecek. Kupaya Türkiye'den de birçok Afrikalı oyuncu katılım sağlayacak. Kadrosundaki 14 yabancı futbolcusunun 9'u Afrika kıtasından olan Samsunspor, söz konusu dönemde düzenlenecek organizasyona giden 3 futbolcusundan mahrum kalacak.

3 futbolcu takımlarının kampına katıldı

Samsunspor'da Ganalı Kingsley Schindler, Kamerunlu Oliver Ntcham ve Angolalı Nanu Gomes, milli takımları ile Afrika Uluslar Kupası'nda yer alacağından en az 1 aylık periyotta takımdaki yerlerini alamayacaklar. Milli takımlarının kampına katılmak için şehirden ayrılan bu 3 futbolcu, Fatih Karagümrük, Trabzonspor, Sivasspor, Fenerbahçe ve Kayserispor maçlarında Samsunspor formasını giyemeyecekler. Ntcham, Nanu ve Schindler'in milli takımları grup maçlarını geçer, finale kadar ilerlerse 11 Şubat'a kadar milli takımlarında kalacaklar.

Afrikalı 6 futbolcu Samsun'da kaldı

Kırmızı-beyazlılarda eleme maçlarında Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'nda forma giyen forvet Oyuncusu Gaetan Laura, sakat olduğu için kupaya gidemedi. Uzun süreli sakatlığı bulunan Laura'dan, Samsunspor da yararlanamayacak. Ayrıca yine Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı olan Landry Dimata ile Marc Bola da milli takıma davet alamadıkları için Samsun'da kaldılar. Öte yandan Fildişi Sahili Moryke Fofana davet almadığı için, Çadlı Marius Mouandilmadji takımı kupaya katılamadığı için ve Ait Bennasser de FAS'tan davet almadığı için şehirde kalan Afrikalı futbolcular oldular.

Samsunspor'da Afrika Kupası'na gidecek 3 futbolcunun yanı sıra Kasımpaşa'dan kiralık olarak kadroya katılan Mickael Tırpan'ın ailevi sebeplerden dolayı takımdan ayrılmak istemesi de transfer yasağı bulunan Samsunspor'un kadro derinliğini azaltırken, sakatlıkları bulunan Zeki Yavru ve Marc Bola'nın kırmızı-beyazlılarla birlikte çalıştığı, sakatlığı devam eden Taylan Antalyalı, Gaetan Laura ve Bedirhan Çetin'in takıma dönmesi için de sağlık ekibi tarafından yoğun çaba sarf edildiği öğrenildi. - SAMSUN