Samsunspor, Aek'ye 2-1 Mağlup Oldu

(ANKARA) - Samsunspor, Konferans Ligi'nin beşinci haftasında konuk ettiği AEK'ye 2-1 mağlup oldu.

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Samsunspor sahasında Yunanistan temsilcisi AEK ile karşılaştı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.45'te oynanan müsabakayı Fransız hakem Jeremie Pignard yönetti.

Samsunspor 4. dakikada Harold Moukoudi'nin kendi kalesine attığı golle AEK karşısında 1-0 öne geçti. Konuk takım AEK 52. dakikada Razvan Marin ve 63. dakikada Aboubkary Koita'nın golüyle skoru 2-1 yaptı. Karşılaşmada başla gol olmadı ve Samsunspor sahasında AEK'ye 2-1 mağlup oldu.