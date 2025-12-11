Futbol: UEFA Konferans Ligi
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde AEK takımıyla oynadığı maçta 2-1 mağlup oldu. İlk golü kendi kalesine atan Samsunspor, AEK'nın golleriyle maçtan yenilgiyle ayrıldı.
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Jeremie Pignard, Aurelien Drouet, Thomas Luczynski (Fransa)
Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 78 Mendes), Van Drongelen, Satka, Tomasson (Dk. 85 Ceesay), Makoumbou, Ntcham (Dk. 78 Soner Aydoğdu), Holse, Musaba (Dk. 74 Tahsin Bülbül), Emre Kılınç, Mouandilmadji
AEK: Strakosa, Pilios, Filipe Relvas, Moukoudi (Dk. 46 Vida), Rota, Koita (Dk. 85 Eliasson), Pereyra, Pineda, Marin (Dk. 90+3 Penrice), Mantalos (Dk. 82 Grujic), Jovic
Goller: Dk. 4 Moukoudi (Kendi kalesine) (Samsunspor), Dk. 52 Marin, Dk. 63 Koita (AEK)
Sarı kartlar: Dk. 33 Satka (Samsunspor), Dk. 7 Marin, Dk. 44 Mantalos, Dk. 57 Pineda, Dk. 76 Jovic (AEK)
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında sahasında Yunanistan'ın AEK takımına 2-1 yenildi.
50. dakikada Ntcham'ın ceza sahası çizgisi üzerinden sert vuruşunda top, az farkla üstten auta gitti.
52. dakikada AEK, 1-1 eşitliği yakaladı. Misafir ekibin ceza sahası dışından kazandığı serbest vuruşu Marin kullandı. Romanyalı futbolcunun plase şutunda top, kaleci Okan Kocuk'un yanından ağlarla buluştu. 1-1
63. dakikada AEK, 2-1 öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Koita, Van Drongelen'den sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.
90+5 dakikada Mendes'in sağ çaprazdan ortasında arka direkte Ceesay'ın kafa vuruşunda ağlara giden topu son anda defans kornere çeldi.
Karşılaşmayı AEK, 2-1 kazandı.