Samsunspor, AEK Atina'yı konuk edecek

SAMSUNSPOR, UEFA Konferans Ligi'nin 5'inci haftasında yarın sahasında AEK Atina'yı konuk edecek. Samsun 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak mücadelede Jeremie Pignard düdük çalacak. Pignard'ın yardımcılıklarını ise Aurelien Drouet ve Thomas Luczynski üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise yine aynı federasyondan Ruddy Buquet olacak.

Kırmızı-beyazlılar, yarın oynanacak maç öncesinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık yapıldı. Kırmızı-beyazlılar antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve dar alanda yönsüz oyun çalışmasının ardından antrenman son buldu. Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Afonso Sousa ve Bedirhan Çetin'in AEK Atina karşılaşmasında kadroda yer alması beklenmiyor. Öte yandan Eyüp Aydın ve Cherif Ndiaye ise statü gereği maç kadrosuna dahil edilemeyecek.