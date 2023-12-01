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Samsunspor Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

1 Aralık 2023 13:21 Son Güncelleme: 13:22 Abone Ol

Samsunspor, Adana Demirspor ile yapacağı maç için hazırlıklarını tamamlayarak Adana'ya hareket etti. Sakatlıkları bulunan bazı oyuncular kadroya alınmadı.