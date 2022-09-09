Samsunspor'a Süper Lig'den transfer

SAMSUN (İHA) – Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor, Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü forması giyen Ali Kaan Güneren'i satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiraladı.

Samsunspor bu sezonun 18. transferini transferi son gününde yaptı. Karadeniz temsilcisi, Ankaragücü'nden orta saha oyuncusu Ali Kaan Güneren'i 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Ali Kaan Güneren. Kulübümüz, son olarak MKE Ankaragücü forması giyen ve U21 ve A2 Türkiye Mili Takımı forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Ali Kaan Güneren ile satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Ali Kaan Güneren geçen sezon Ankaragücü forması ile çıktığı 36 maçta 5 gol ve 3 asist yapmıştı. - SAMSUN