SAMSUNSPOR A.Ş Başkanvekili Veysel Bilen, Gaziantep FK galibiyeti ve transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu

Samsunspor A.Ş. Başkanvekili Veysel Bilen düzenlenen basın toplantısında 2024-2025 sezonu Süper Lig'de son olarak deplasmanda oynadıkları Gaziantep FK maçı ve yürütülen transfer gelişmeleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Deplasmanda oynadıkları Gaziantep FK maçında uzun süreli deplasman galibiyeti hasretini giderdiklerini söyleyen Veysel Bilen, "Camiamızı mutlu eden bu gelişme nedeniyle başta teknik ekibimiz olmak üzere futbolcu kardeşlerime ve bizi orada da yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Oyuncularımızın Atatürklü arma için gönülden ter attıklarını görmüş olduk" diye konuştu.

'SEZON BAŞINDA DEPLASMAN GALİBİYETİN KAZANILMIŞ OLMASI BİZLERİ MUTLU ETTİ'

Gaziantep FK karşısında deplasmanda alınan 3 puan ile sezona iyi başladıklarını söyleyen Başkanvekili Veysel Bilen, "Geçtiğimiz hafta sonu Gaziantep FK ile karşılaştık. Uzun bir aradan sonra gelen ilk deplasman galibiyeti olması, sezon başında bu galibiyetin kazanılmış olması kulübümüz adına sevindirici bir durumdur. Camiamızı mutlu eden bu gelişme nedeniyle başta teknik ekibimiz olmak üzere futbolcu kardeşlerime ve bizi orada da yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Sezon başında 'biz bize yeteriz' dedik. Önce Beşiktaş maçında, akabinde Gaziantep maçında oyuncu grubumuzun ne kadar karakterli ve Atatürklü arma için gönülden ter attıklarını görmüş olduk. Geçen sene yeterli performansı gösteremeyen oyuncularımızın bir kaçının bu sene takıma yeni transfer gibi katkı vermeye başlamaları bizi fazlasıyla memnun etti. Erken havaya girmememiz lazım. Lig çok uzun bir maraton. Hafta sonu evimizde oynamamız gereken Başakşehir maçı, yine Başakşehir'in Avrupa kupasındaki maç nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Biz de o haftayı boş geçirmemek için 1461 Trabzon ile bir hazırlık maçı oynayacağız. Daha sonra da ikinci deplasman maçımız olan Hatayspor ile ilgili çalışmalarımıza devam edeceğiz. Takımımızda Emre Kılınç dışında bir sakat oyuncumuz yok" ifadelerini kullandı.

'TAYLAN TÜRKİYE'DE OYNAYACAKSAM SAMSUNSPOR'U TERCİH EDECEĞİM DİYOR'

Geçtiğimiz sezonu Samsunspor'da kiralık olarak geçiren Taylan Antalyalı'yı tekrar kadroya katmak için son teklifi sunduklarını belirten Başkanvekili Bilen, "Transfer yasağı olduğundan dolayı tek transfer olanağımız geçen sene takımımızda kiralık olarak oynayan Taylan kardeşimizdir. Biz menajeri aracılığı ile transfer çalışmasını yürütüyoruz. Son bir teklif yapıldı kendisine. Taylan Türkiye'de oynayacaksam Samsunspor'u tercih edeceğim diyor. Ama yurt dışında görüşme yaptığı bir kulüp varmış. Onları bekleyeceğim dedi. Gelirse Taylan'a bizim şartlarımızda kapımız açık. Ama gelmezse, bir aksilik olursa bizde mevcut oyuncularımızı ve içimizde yetişen genç kardeşlerimizle lig sonuna kadar mücadelede olacağız. Celil, Muhammed o bölge için akla gelen ilk isimlerimizdendir. Akademiden, altyapıdan forma vermesek te abilerinin yerini almak için sabırsızlanan kardeşlerimiz var. Başkanımızın vizyonu ile yapılan Batıpark'da ki akademi yeni yeni meyvelerini vermeye başladı. Bu sene kampa 8 altyapı oyuncusu götürdük. Bunların 4'ü 5'i A takım kadrosunda. Hedefimiz gelecekte, geçmişte olduğu gibi Samsun'da yetişen ve tekmeye kafasını sokacak genç kardeşlerimizi bu formaya kavuşturmaktır" açıklamalarında bulundu.

'BİZ BURADA RUHUNU BU TAKIMIN BAŞARISI İÇİN VERECEK OYUNCULARLA DEVAM EDECEĞİZ'

Takımda transfer durumlarının belirsiz olduğu Tait, Benito ve Nanu için açıklamalarda bulunan Bilen, "Tait ve Benito şu an takımdalar. Tait'in durumu henüz netlik kazanmadı. Kendisine talip olan kulüpler var ve bir tanesi daha da önde. Bizimde şartlarımız ortada. Kendisine başkanımızın izniyle bu görüşmeleri yapmak üzere Fuat Çapa hocamız yetkilendirildi. Bir noktaya kadarda geldi ve top şimdi Tait'de. Ondan gelecek cevabı bekliyoruz. Benito takımdan gitmek istediğini ifade etti. Bizde şartlarımızı söyledik. O şartları yerine getirirse ona da izin verebiliriz. Samsunspor çok büyük bir camiadır. Kimse Samsunspor'dan üstün değil. Hiçbir oyuncu vaz geçilmez değil. Biz burada gönlünü, ruhunu bu takımın başarısı için verecek oyuncularla devam edeceğiz. Dün böyleydi, bugün böyle, yarında böyle olacak. Bizi isteyen varsa sonuna kadar onunla beraberiz. İstemiyorsa ben çantamı alırım giderim diye bir olay yok. Samsunspor'un taleplerini yerine getirirse başkanımızın da ifadesiyle 'alınmayacak oyuncuda yoktur satılmayacak oyuncu da yoktur'. Nanu şu anda bizimle beraber. 5 Eylül'e kadar bir transfer sürecimiz var. Şu anda onunla alakalı bir talep durumu yok. Geçtiğimiz hafta içinde lisansı da çıktı. Talep gelirse onu da değerlendiririz ama şu anda talep yok. Kalırsa da bizimle devam edecek. Sevdiğimiz bir oyuncu. Bütün bunların değerlendirmesini yapacak olanda hocamız Thomas Reis'dır" diye konuştu.