Samsunspor 60. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutluyor

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Türk futbolunun köklü temsilcisi Samsunspor, 60. kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutlarken, geçmişteki zorlukları ve başarıları hatırlatarak Avrupa hedeflerine doğru ilerleyeceklerini belirtti.

Kurulduğu 1965 yılından bu yana Türk futbolunun köklü temsilcilerinden biri olan Samsunspor, 60. kuruluş yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyor. Kulüpten yapılan açıklamada, Samsunspor'un bir hayalin peşinden koşarak başladığı serüvenin bugün Avrupa hedefiyle sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"60 yıl önce, bir hayalin peşinden koşarak başladık. Samsunspor, sadece sahada değil, her adımda, her mücadelede bir şehrin ruhunu yansıttı. Zorlu yollardan geçtik ama hiçbir engel bizi durduramadı. Her zaferin ve her kaybın ardından yeniden doğduk, daha güçlü ve kararlı bir şekilde yolumuza devam ettik. Bu uzun yolculukta yanımızda olan taraftarlarımıza sonsuz minnettarız. Bugün, 60 yıl sonra geldiğimiz noktada Avrupa'ya doğru ilerlerken, geçmişin onurlu hatırasına sahip çıkarak yeni zaferlere yelken açıyoruz. 60 yıl boyunca tarihimizi hep birlikte yazdık, hep birlikte yaşadık. 60. yılımız kutlu olsun." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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