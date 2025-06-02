Samsunspor 27 Yıl Aradan Sonra Avrupa Kupalarında Mücadele Edecek

Samsunspor 27 Yıl Aradan Sonra Avrupa Kupalarında Mücadele Edecek
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Süper Lig 2024-2025 sezonunu 3. sırada tamamlayan Samsunspor, 27 yıl sonra Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı kazandı. Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde tarihi bir başarı elde eden Karadeniz ekibi, ligde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından yer alarak Anadolu'dan ilk 6'ya giren tek takım oldu.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından 3. sırada tamamlayan Samsunspor, 27 yıl aradan sonra Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı kazandı. Karadeniz ekibi, ilk 6'ya giren tek Anadolu takımı oldu.

Trendyol Süper Lig'de sezona FIFA tarafından verilen 2 dönem transfer yasağı ve çok sayıda oyuncunun ayrılığıyla başlayan Samsunspor, Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde önemli bir başarıya imza attı. Lige 'kümede kalma' hedefiyle başlayan Samsunspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından ligi 3. sırada tamamladı. Samsunspor; Beşiktaş, Başakşehir ve Eyüpspor'u da geride bırakarak ilk 6'da yer alan tek Anadolu kulübü olmayı başardı.

Avrupa özlemi sona erdi

Samsunspor, Avrupa'daki son maçını 5 Ağustos 1998'de Werder Bremen'e karşı UEFA Intertoto Kupası yarı finalinde oynamıştı. Bu sezon Süper Lig'i 3. bitirerek UEFA Avrupa Ligi play-off turuna katılma hakkı kazanan kırmızı-beyazlılar, bu turu geçmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında en az 8 maç oynayacak. Samsunspor, play-off turunda elense dahi Avrupa macerası sona ermeyecek ve UEFA Konferans Ligi lig aşamasında mücadele edecek. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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