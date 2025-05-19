Samsunspor, 19 Mayıs Bayramı'nda Bireysel Antrenman Yapacak

Samsunspor, 19 Mayıs Bayramı'nda Bireysel Antrenman Yapacak
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Samsunspor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle şehirdeki trafik yoğunluğu sebebiyle bireysel antrenman programlarıyla günü geçirecek. Süper Lig'de Trabzonspor maçı hazırlıkları öncesinde takım, yarın izinli olacak.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla şehir genelinde yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle günü bireysel antrenman programları doğrultusunda geçirecek.

Sivasspor'u kendi sahasında 1-0 yenerek 24 hafta koruduğu 3.'lüğü Beşiktaş'tan 1 hafta sonra geri alan Samsunspor, lig başından beri yaptığı maç ertesi yenileme antrenmanını bugün gerçekleştiremedi. Kırmızı-beyazlılar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla şehir genelinde yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle bugünü bireysel antrenman programları doğrultusunda geçirecek. Yarını izinli olarak geçirecek Samsun temsilcisi, Çarşamba günü Nuri Asan Tesisleri'nde toplanarak Trabzonspor maçı hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.

Samsunspor, ligin 37. haftasında 25 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda Trabzonspor'un rakibi olacak. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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