Samsunspor, 11 yıl sonra deplasmanda galibiyet aldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Y. Samsunspor, 11 yıllık deplasman galibiyeti hasretini Y. Adana Demirspor'u yenerek sonlandırırken, bu sezonki birçok ilki de bu maçta yaşadı.

SAMSUN (İHA) – Trendyol Süper Lig ekiplerinden Y. Samsunspor, 11 yıllık deplasman galibiyeti hasretini Y. Adana Demirspor'u yenerek sonlandırırken, bu sezonki birçok ilki de bu maçta yaşadı.

Süper Lig'de 14 hafta geride kalırken, Samsunspor ilk dış saha galibiyetini 8. deplasman maçında aldı. Ligde daha önce oynadığı 7 deplasman maçında 6 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Samsunspor, bu sezon evinde hiç maç kaybetmeyen Adana Demirspor karşısında kötü gidişata son verdi.

11 yıl sonra gelen galibiyet

Adana Demirspor'u deplasmanda 3-2 yenen kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'de 11 yıllık deplasman galibiyeti hasretine de son vermiş oldu. Adana Demirspor'u Oliver Ntcham, Carlo Holse ve Marius Mouandilmadji'nin golleri ile geçen Samsun temsilcisi; bu sezon Sivasspor, Kayserispor, Galatasaray, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü ve Pendikspor deplasmanlarından galibiyet alamadan ayrıldı. Samsunspor, Süper Lig'de son deplasman galibiyetini ise Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde 2011-2012 sezonunda 1 Nisan 2012'de Carlos Carvalhal'ın çalıştırdığı Beşiktaş'a karşı almıştı. Samsunspor, kümede kalma mücadelesi verdiği o sezonda Murat Yıldırım'ın attığı golle deplasmandan 1-0 galip ayrılmıştı. Böylece Samsunspor'un ilk deplasman galibiyeti de 11 yıllık aranın ardından bu hafta Adana deplasmanında geldi.

Birçok 'ilk' yaşandı

Bu sezon ilk deplasman galibiyetini alan Samsunspor ayrıca oynadığı 14 karşılaşma arasında en çok gol attığı maçı da geride bıraktı. Samsunspor bu sezon Sivasspor, Kayserispor, Gaziantep FK ve Beşiktaş'a 1'er gol, Galatasaray, Hatayspor ve İstanbulspor'a da 2'şer gol atma becerisi göstermişti. Fenerbahçe, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir, Ankaragücü ve Pendikspor maçlarında gol sevinci yaşayamayan Samsunspor, Adana Demirspor maçında 3 kez fileleri sarsarak bu sezon en çok gol attığı maçı oynamış oldu. Aldığı galibiyet ile 1 basamak yükselerek 18. sıraya yerleşen kırmızı-beyazlılar, 2 maçlık mağlubiyet serisine de son verdi ve Adana Demirspor'a bu sezon ilk iç saha mağlubiyetini yaşatmış oldu.

Hafta içi Türkiye Kupası 4. Tur'da Tokat Belediye Plevnespor ile karşılaşacak Samsunspor, 9 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da ise 15. hafta mücadelesinde ligin formda ekiplerinden Kasımpaşa'yı konuk edecek. - SAMSUN