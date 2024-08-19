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Samsunspor, 11 maç sonra deplasmanda galibiyet aldı

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Samsunspor, ligde 11 maç aradan sonra deplasmanda galibiyet elde etti. Geçen sezon deplasman maçlarında başarısız olan takım, bu sezon Teknik Direktör Thomas Reis yönetimindeki ilk deplasman maçında galip geldi.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, ligde 11 maç (260 gün) sonra deplasmandan galibiyeti yaşadı.

Geçen sezon deplasman maçlarından eli boş dönen Samsunspor, 19 dış saha maçında sadece 1 galibiyet alırken, 16 mağlubiyet 5 de beraberlik almıştı. Bu sezon, Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde deplasmanda oynadığı ilk maçta galibiyet elde eden kırmızı-beyazlılar, büyük bir şanssızlığı da kırmış oldu. Karadeniz temsilcisi, ligde 11 maç aranın ardından deplasman galibiyeti elde etmiş oldu.

Son olarak geçen sezon ligin 14. haftasında Adana'da Adana Demirspor'u 3-2 ile geçen kırmızı-beyazlılar, 2024-25 sezonunda ilk dış saha maçında Gaziantep FK'yı Carlo Holse'nin golüyle 1-0 geçmeyi başardı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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