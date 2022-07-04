Samsunspor, 1. Lig'in gol kralı Ahmet Sagat ile prensipte anlaştı - Haberler

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Samsunspor, 1. Lig'in gol kralı Ahmet Sagat ile prensipte anlaştı

AA - İlyas Gün - Spor
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Samsunspor, 1. Lig'in gol kralı Ahmet Sagat ile prensipte anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, santrfor Ahmet Sagat ile prensip anlaşmasına vardı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, santrfor Ahmet Sagat ile prensip anlaşmasına vardı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Menemenspor'da forma giyen 26 yaşındaki Ahmet Sagat ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Açıklamada, golcü oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağı bildirildi.

Menemenspor formasıyla geçen sezon 17 gole ulaşan Ahmet Sagat, takımı lige veda etmesine rağmen ligin en golcü ismi olmuştu.

AA / İlyas Gün - Spor

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