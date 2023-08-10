Samsunspor, 1. Lig'de 8. kez Süper Lig vizesi alacak

Futbolda 61. kez oynanacak 1. Lig'de bu sezona kadar 66 takım Süper Lig için vize alırken, geçen sezonu şampiyon tamamlayan Samsunspor bunu 8 kez başardı.

Futbolda 61. kez oynanacak 1. Lig'de bu sezona kadar 66 takım Süper Lig için vize alırken, geçen sezonu şampiyon tamamlayan Samsunspor bunu 8 kez başardı.

İlk olarak 2. Lig adıyla oynanan ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan statü değişikliğiyle 2001-2002'den itibaren İkinci Lig A Kategorisi, 2007-2008'den sonra da TFF 1. Lig adını alan organizasyon, bu sezon Trendyol isim sponsorluğunda 18 takımın katılımıyla 61. kez başlayacak.

İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği organizasyonda, bu iki ekibi takip eden 5 takım, bir üst kulvardaki 3. ekip olabilmek için play-off mücadelesine çıkacak.

Geçen sezon değiştirilen play-off sistemiyle ligi 3. sırada bitirecek ekip doğrudan play-off finaline yükselecek. Bu takımı takip eden 4 takım ise finalist olmak için birbirleriyle karşılaşacak.

Ligin son 3 sırasında yer alacak ekipler ise TFF 2. Lig'e düşecek.

Takımlar

Trendyol 1. Lig bu sezon 18 takımın katılımıyla oynanacak.

TFF 2. Lig'den yükselen Çorum FK, Kocaelispor ve Şanlıurfaspor, Süper Lig'den düşen Giresunspor ve Ümraniyespor'un yanı sıra, Adanaspor, Altay, Ankara Keçiörengücü, Bandırmaspor, Bodrumspor, Boluspor, Erzurumspor FK, Eyüpspor, Gençlerbirliği, Göztepe, Manisa FK, Sakaryaspor ve Tuzlaspor, Süper Lig'e çıkma mücadelesi verecek.

Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin ardından geçen sezon ligden çekilme talebi kabul edilen Yeni Malatyaspor, aynı talep doğrultusunda bu sezon da ligde yer alamayacak.

Süper Lig'e yükselenler

1963-1964'ten beri 182 ayrı takımın mücadele ettiği ligde, 66 ekip bir üst lige yükselmeyi başardı. Ligde 183. ekip olacak Çorum FK, bu sezon ilk kez 1. Lig'de yer alacak.

Ligde geçen sezon Süper Lig vizesi alan Samsunspor 8, Çaykur Rizespor ise 7 şampiyonlukla ligde en başarılı ekipler olarak dikkati çekti. Bu takımları 6 defa bir üst lige çıkan Antalyaspor, Kayserispor ve Mersin İdmanyurdu izliyor.

Adanaspor, Adana Demirspor, Diyarbakırspor, Göztepe ve Sakaryaspor da beşer kez Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı.

Daha önce aynı ligde mücadele eden Karşıyaka 1965-1966, Şekerspor ise 1966-1967 sezonlarında yaptıkları itirazlar sonucunda Danıştay kararıyla Süper Lig'e yükseldi.

MKE Ankaragücü ise 1980-1981 B Grubu'nu 2. sırada tamamlamasına rağmen Türkiye Kupası'nı kazandığı için bir üst lige çıkarıldı. 1988-1989 sezonunda Bursaspor'un ikinci takımı, 2. Lig B Grubu'nu lider tamamlamasına rağmen statü gereği bir üst lige çıkamadı.

En fazla yer alanlar

Geçen sezon 1. Lig'den düşen Denizlispor, 36 sezonla bu kulvarda en fazla mücadele eden ekip konumunda bulunuyor.

Mersin İdmanyurdu gibi daha önce 35 sezon ligde yer alan Sakaryaspor, sezon sayısında bu yıl Denizlispor'u yakalayacak.

Karşıyaka ile Konyaspor 33'er; Adanaspor, Aydınspor, Beypazarı Şekerspor ile Giresunspor 32'şer; Adana Demirspor, Altınordu, Balıkesirspor ile Orduspor 31; Antalyaspor, Boluspor ve Manisaspor da 30'ar kez bu organizasyonda yer aldı.

Play-off'tan çıkanlar???????

Ligde 1978-1979 sezonundan itibaren 28 kez uygulanan sistemle, Süper Lig'e yükselen son ekip play-off maçları sonunda belirlendi.

1978-1979 ve 1979-1980 sezonlarında Kayserispor ile Boluspor bir üst lige yükselmeyi başardı. Daha sonra ara verilen sistemde 1993-1994 sezonunda Antalyaspor ile Adana Demirspor, play-off'tan Süper Lig'e çıktı.

Bu sezondan sonra Eskişehirspor, Zeytinburnuspor, Şekerspor, Sakaryaspor, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Malatyaspor rakiplerini geride bırakmayı başardı.

2005-2006'dan itibaren tekrar uygulanan play-off'ta ise Alanyaspor, Antalyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Eskişehirspor, Gazişehir Gaziantep, Göztepe, Kasımpaşa (3), Konyaspor (2), Mersin İdmanyurdu, Orduspor, Sakaryaspor, Fatih Karagümrük, Altay, İstanbulspor ve son olarak Pendikspor mutlu sona ulaştı.