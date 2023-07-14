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Samsunlu Sporcular Ragbi Milli Takımı'na Seçildi

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Samsun'un Bafra ilçesinden iki sporcu, Ragbi Milli Takımı'na seçildi. İsviçre'nin Magglingen kentinde düzenlenecek Erkekler 7'li Ragbi U-18 Yaş Avrupa Şampiyonası'na katılacak milli takıma Bafra Mimar Sinan MTAL Spor Kulübünden Serkan Ateş ve Davut İnanç Kılıçlı da seçildi. Sporcular, milli takım kampına katılmak üzere İstanbul'a gitti.

Samsun'un Bafra ilçesinden iki sporcu, Ragbi Milli Takımı'na seçildi.

İsviçre'nin Magglingen kentinde 15-16 Temmuz tarihinde düzenlenecek Erkekler 7'li Ragbi U-18 Yaş Avrupa Şampiyonası'na katılacak milli takıma Bafra Mimar Sinan MTAL Spor Kulübünden Serkan Ateş ve Davut İnanç Kılıçlı da seçildi.

Sporcular, milli takım kampına katılmak üzere İstanbul'a gitti.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Spor

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