Samsunlu Sporcular Ragbi Milli Takımı'na Seçildi

Samsun'un Bafra ilçesinden iki sporcu, Ragbi Milli Takımı'na seçildi. İsviçre'nin Magglingen kentinde düzenlenecek Erkekler 7'li Ragbi U-18 Yaş Avrupa Şampiyonası'na katılacak milli takıma Bafra Mimar Sinan MTAL Spor Kulübünden Serkan Ateş ve Davut İnanç Kılıçlı da seçildi. Sporcular, milli takım kampına katılmak üzere İstanbul'a gitti.