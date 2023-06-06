Samsunlu Sporcu Fehim Faruk Erol, 2023 Budokaido Türkiye Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Samsunlu sporcu Fehim Faruk Erol, 2023 Budokaido Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandı ve İspanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda milli formayı giyecek. Şampiyon sporcunun antrenörü Recep Gün, Fehim Faruk Erol'un kısa sürede büyük başarı yakaladığını söyledi. Türkiye Wushu Kungfu Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonaya, kumite ve kata kategorilerinde farklı yaş gruplarından toplam bin 385 sporcu katıldı.