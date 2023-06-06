Samsunlu Sporcu Fehim Faruk Erol, 2023 Budokaido Türkiye Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı
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Samsunlu sporcu Fehim Faruk Erol, 2023 Budokaido Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandı ve İspanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda milli formayı giyecek. Şampiyon sporcunun antrenörü Recep Gün, Fehim Faruk Erol'un kısa sürede büyük başarı yakaladığını söyledi. Türkiye Wushu Kungfu Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonaya, kumite ve kata kategorilerinde farklı yaş gruplarından toplam bin 385 sporcu katıldı.
Samsunlu sporcu Fehim Faruk Erol, 2023 Budokaido Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Erol, İspanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda milli formayı giyecek.
20-24 Mayıs tarihleri arasında Düzce'de yapılan 2023 Budokaido Türkiye Şampiyonası'nda Samsunlu sporcu Fehim Faruk Erol Türkiye Şampiyonu oldu. +50 kiloda mücadele eden elde ettiği şampiyonlukla ülkemizi İspanya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazandı.9 AYDA GELEN ŞAMPİYONLUKŞampiyon sporcunun antrenörü Recep Gün, Fehim Faruk Erol'un kısa sürede büyük başarı yakaladığını söyledi. Gün, "9 ay gibi bir sürede bu şampiyonluk geldi. Hem Fehim hem de diğer sporcularımızla başka şampiyonluklar kazanmak istiyoruz. Bunun için çok çalışacağız" dedi.BİN 385 SPORCU MÜCADELE ETTİTürkiye Wushu Kungfu Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonaya, kumite ve kata kategorilerinde farklı yaş gruplarından toplam bin 385 sporcu katıldı.