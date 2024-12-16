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Samsunlu Sinem Özkan, Boğaziçi Karate Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu

Samsunlu Sinem Özkan, Boğaziçi Karate Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu
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Samsunlu sporcu Sinem Özkan, İstanbul'da düzenlenen 34. Uluslararası Boğaziçi Karate Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde kata ve 61 kg kumitede şampiyonluk kazandı.

Samsunlu sporcu Sinem Özkan, İstanbul'da düzenlenen '34. Uluslararası Boğaziçi Karate Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde kata ve 61 kg kumitede şampiyon olarak büyük bir başarı elde etti.

13-15 Aralık 2024 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen 34. Uluslararası Boğaziçi Karate Şampiyonası, karate tutkunlarını bir araya getirdi. Şampiyonada Samsunlu sporcu Sinem Özkan, büyük bir başarıya imza atarak büyükler kategorisinde kata ve 61 kg kumite dalında şampiyon oldu. Sinem, turnuvada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti ve hem antrenörlerini hem de destekçilerini gururlandırdı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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