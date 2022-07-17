Samsunlu milli eldivene teklif yağıyor

Samsunspor, Antalyaspor U-19, Bodrumspor ve Kırıkkale Anadoluspor formaları giyen Samsunlu milli kaleci Gökdeniz Yılmaz, yeni sezon öncesi gelen teklifleri değerlendiriyor. 19 yaşındaki milli eldivene teklif yağıyor.

Samsunspor altyapısından yetişen kaleci Gökdeniz Yılmaz, yeni takımı için gelen teklifleri değerlendiriyor. 192 santim boyundaki 19 yaşındaki genç kaleci özellikle Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig kulüplerinin radarında yer alıyor. Formasını giydiği Bodrumspor'da 10 maç oynanan ve göz dolduran Yılmaz'ın bonservisi elinde. Samsunlu başarılı file bekçisinin gelen teklifleri değerlendirip bu hafta içerisinde yeni kulübüne imza atması bekleniyor.

Samsunspor altyapısından yetişip, Kırmızı- Beyazlı kulüpte profesyonel olan Gökdeniz Yılmaz, Antalyaspor U-19, Bodrumspor ve son olarak da Kırıkkale Büyük Anadoluspor formaları giymişti. Alt yaş kategorilerinden milli formayı da giyen Gökdeniz, özellikle güçlü fiziği ve yan toplardaki istikrarıyla liglerin dikkat çeken kalecilerinden birisi olarak gösteriliyor. Genç eldiven, bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Spor