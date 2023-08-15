Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Beden Eğitimi Öğretmenliği yapan Samsunlu Elif ve Şaban Edis çifti, öğrencileri Wushu Türkiye Şampiyonluğu'na hazırlıyorlar. Yüksekova'da farklı okullarda görev yapan çift, gençlerin spora olan ilgilerinden dolayı harekete geçti. Bu çerçevede ilçede bir spor salonu açan çift, öğrencilere kickboks, wushu, boks, yakın savunma, step aerobik, pilates, zumba ve crossfit dallarında eğitimler verdi. Gençlerin özellikle kickboks, wushu ve boks dallarında yetenekli olduğunu gören Edis çifti, öğrencileri Wushu Türkiye Şampiyonası hazırlamaya başladı.

- Samsunlu çift Yüksekovalı gençleri Türkiye Şampiyonluğuna hazırlıyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Beden Eğitimi Öğretmenliği yapan Samsunlu Elif ve Şaban Edis çifti, öğrencileri Wushu Türkiye Şampiyonluğu'na hazırlıyorlar.

Yüksekova'da farklı okullarda görev yapan Şaban ile Elif Edis çifti, gençlerin spora olan ilgilerinden dolayı harekete geçti. Bu çerçevede ilçede bir spor salonu açan çift, öğrencilere kickboks, wushu, boks, yakın savunma, step aerobik, pilates, zumba ve crossfit dallarında eğitimler verdi. Gençlerin özellikle kickboks, wushu ve boks dallarında yetenekli olduğunu gören Edis çifti, öğrencileri Wushu Türkiye Şampiyonası hazırlamaya başladı.

"Samsundan Yüksekova'ya uzanan şampiyonluk"

14 yıldır milli sporcu olduğunu ifade eden Beden Eğitimi Öğretmeni Şaban Edis, "Yüksekova'da büyük bir spor potansiyelini gördük. Bizde burada bir spor salonu açmaya karar verdik. 40'a yakın sporcumuzla beraber 2024 Wushu Türkiye Şampiyonası için hazırlanıyoruz. Buradaki öğrencilerimizin azim ve istekleriyle çok iyi bir derece alacağımıza inanıyorum. İnanıyorum ki bu salonda nice şampiyonlar çıkacak. Amacımız Yüksekova'da iyi sporcular yetiştirip, ülkemize kazandırmaktır. Burada hem Türkiye hem de dünya şampiyonlarını çıkartmaktır" dedi.

"Hedefimiz Türkiye Şampiyonasıdır"

Eşiyle beraber Yüksekova'da spor salonu açarak öğrencileri geleceğe hazırladıklarını aktaran Elif Edis ise "Hedefimiz çocukları Türkiye Şampiyonasına hazırlamak. İnşallah onu başardıktan sonra hedefimiz dünya şampiyonası olacaktır. Buradaki öğrencilerin bu alandaki potansiyeli çok yüksek. Başarılı olacaklarından eminiz" ifadelerini kullandı.